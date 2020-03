La eNazionale italiana da lunedì sarà impegnata nelle qualificazioni a Euro2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le qualificazioni di eSport a Euro2020 dell'Urefa vanno avanti. D'altronde, si gioca a distanza e, dunque, in ambiente diversi. Si parte lunedì 16 marzo con i match di andata, che vedranno la eNazionale italiana, sponsorizzata da TIM con il brand TIMVISION, affrontare a colpi di joypad le eNazionali sorteggiate nel Girone H: Ucraina, Montenegro, Isole Faroe, Galles e Andorra. Il 30 marzo saranno invece giocate le cinque partite di ritorno. Le gare saranno trasmesse in diretta su TimVision.Ogni sfida si disputerà al meglio delle due partite e la somma dei gol nelle due gare decreterà la vincitrice. I punteggi verranno assegnati come nel calcio giocato, 3 punti per la vittoria e 1 punto per il pareggio. Le prime classificate dei gironi si qualificheranno direttamente alla fase finale a 16 squadre che si terrà a Wembley il 9 e il 10 luglio, mentre le seconde classificate di ciascun gruppo verranno inserite in due nuovi gironi da cinque squadre, con le tre migliori di ciascun girone che accederanno alla fase finale.