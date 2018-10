Nazionale, fuori Balotelli e Belotti. Tornano Giovinco e Acerbi, prima chiamata per Caprari

Torna a sorpresa Sebastian Giovinco tra i 28 azzurri che il ct Roberto Mancini ha convocato per l'amichevole con l'Ucraina e la sfida di Nations' League in Polonia, e restano fuori dalla lista Mario Balotelli e Andrea Belotti. Lo apprende l'Ansa. Nel gruppo, che sarà ufficializzato a breve dalla Federcalcio, rientrerà anche Francesco Acerbi, assente da tempo; prima chiamata invece per Gianluca Caprari. Tornano dopo gli infortuni Marco Verratti e Alessandro Florenzi.

Questo l'elenco dei convocati:

- Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma

(Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino).

- Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi

(Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini

(Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D'Ambrosio

(Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro

Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan).

- Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico

Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto

Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea),

Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

- Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari

(Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone

(Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio),

Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino).

Il raduno è fissato per domenica prossima, entro le 24, nel Centro tecnico federale di Coverciano, il primo allenamento lunedì alle 17.

