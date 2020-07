© RIPRODUZIONE RISERVATA

6,5 Ospina - Si fa trovare pronto in un paio di circostanze, salvato dal Var in altre tre6 Di Lorenzo - Non sempre pronto a chiudere su Traorè, meglio quando si propone in avanti6 Manolas - Costretto a uscire dopo uno scatto in chiusura, dopo una serata senza ombre6 Koulibaly - Giganteggia col fisico e quando può si affaccia anche in avanti.7 Hysaj - La migliore prestazione da quando è al Napoli: segna e sfiora il raddoppio6 Fabian - Mette in soggezione Locatelli, a volte però si concede le solite pause6 Lobotka - Detta i tempi del gioco approfittando soprattutto dei metri che gli concedono gli avversari6,5 Zielinski - Sempre pronto a trasformare l'azione da difensiva in offensiva, meriterebbe il gol5,5 Callejon - Prezioso tatticamente, nel primo tempo non sfrutta un taglio "old style"5 Milik - Svagato e poco concreto, forse è già con la testa altrove6 Insigne - Lotta e si sacrifica, sbaglia però qualche pallone di troppo non solo in zona gol6 Maksimovic - Prende il posto di Manolas e blinda la retroguardia6 Mertens - Sforna l'assist per il 2-0 di Allan, ma a Milano non ci sarà6 Politano - Entra nel momento più delicato, con generosità: coglie un paloN.G. Elmas - Pochi minuti in campo nel convulso finale6 Allan - La chiude nel recupero con un gol di pregevole fattura6,5 Gattuso - il Napoli colleziona un ottimo primo tempo, poi stringe i denti nella ripresa5,5 Consigli - Incerto sul gol, graziato in altre circostanze.5,5 Muldur - Soffre Insigne e Hysaj e De Zerbi lo toglie dal campo subito dopo l'intervallo6 Marlon - Ci mette una pezza in più di una circostanza, anche con le cattive6 Ferrari - Qualche chiusura provvidenziale che evita guai, soprattutto in avvio6 Rogerio - Intraprendente e dinamico, anche se a volte si concede pericolose distrazioni5,5 Magnanelli - Perde il duello personale con Lobotka, che lo sovrasta sin dai primi minuti5,5 Locatelli - Soffre Fabian e non trova modo di andare al tiro o di proporsi6 Berardi - Parte contratto e rimedia anche un giallo: si riscatta nella ripresa6,5 Djuricic - Il migliore dei suoi: ci prova più volte e trova anche due gol, ma in fuorigioco6 Traoré - Punge sulla sinistra, con i suoi scatti porta spesso a spasso Di Lorenzo6 Caputo - Meno incisivo rispetto ad altre circostanze, ma velenoso con le sue sponde6 Toljan - Decisamente meglio rispetto a Muldur, almeno in fase di spinta6 De Zerbi - Sassuolo ingenuo in avvio, poi nella ripresa spinge.