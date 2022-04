Napoli, Spalletti guarda avanti: «Con la Roma sfida speciale. Mourinho? Battere una leggenda come lui sarebbe importante»

NAPOLI – La sfida con la Roma non sarà mai come tutte le altre per Luciano Spalletti: “E’ stata una storia bellissima, ho ancora rapporti con alcuni giocatori. Nainggolan racconta sempre le dinamiche di spogliatoio. La prossima volta lo porto nel mio staff – sorride – così fa vedere direttamente come non bisogna comportarsi ai miei giocatori”. Con Mourinho il rapporto è ottimo: “Batterlo avrebbe un significato molto importante perché sta diventando una leggenda”. Il Napoli, comunque, non ha molte alternative dopo i successi di Inter e Milan: deve vincere e rimanere in scia: “E’ inutile che pensiamo ai risultati delle milanesi, non dovevamo perdere contro la Fiorentina, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Dal punto di vista dei numeri, abbiamo meno possibilità, ma non è cambiato nulla almeno per quanto riguarda l’istinto. Dobbiamo vincerle tutte. Non faremo calcoli, le affronteremo al meglio. Cominciamo contro la Roma: sarà una sfida molto insidiosa contro un avversario che sta molto bene dal punto di vista fisico. Ci saranno tante insidie e noi dobbiamo essere bravi a proporre il nostro calcio riempendo la gara di contenuti importanti”.

LA FORMAZIONE

I tifosi chiedono Mertens e Osimhen dal primo minuto. Spalletti non esclude la possibilità, ma poi parla di equilibrio: “Hanno giocato insieme nel secondo tempo contro la Fiorentina. Quando eravamo sull’1-1, ci siamo allungati e c’erano loro due in campo. Vedremo, comunque, deciderò io”. L’impressione è che Spalletti confermerà il 4-3-3. Il ballottaggio è tra Fabian e Zielinski. Lo spagnolo sembra favorito: “Sta bene e sta tornando al top nonostante la pubalgia. Comunque anche Zielinski sta meglio, ci siamo allenati in maniera positiva nel corso di questa settimana. Non recupererà Di Lorenzo, potrebbe farcela Petagna”.