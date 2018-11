Napoli-Empoli, le pagelle: Mertens è imprendibile, Insigne gol d'autore

Ultimo aggiornamento: 23:44

Karnezis 6,5 - Sfiora il miracolo su Caputo e lo trova sul colpo di testa di Silvestre.Malcuit 6 - Qualche finezza di troppo, che però il pubblico del San Paolo apprezza.Maksimovic 6 - Poche incertezze, altra buona prestazione per il difensore serbo.Koulibaly 6 - Imperioso l'assist per il gol di Insigne, qualche piccola titubanza più avanti.Hysaj 6 - Non è al meglio e lo dimostra più volte. Se la cava spesso con l'esperienza.Fabian 6 - Non ripete le ultime prestazioni sfavillanti, ma non sfigura di certo.Diawara 5,5 - Qualche errore di troppo, soprattutto in fase di palleggio.Rog 5,5 - Insieme a Diawara va in difficoltà e Ancelotti lo sostituisce nel momento più delicato.Zielinski 5,5 - Esce anzitempo a 7' dal termine, dopo una gara tutto sommato bruttina.Mertens 8 - Pesca fuori dal cilindro tre reti e un assist che tolgono le castagne dal fuoco al NapoliInsigne 7 - Sblocca il risultato e chiude da ala sinistra, sacrificandosi anche in difesa.Callejon 6,5 - Entra e mette ordine nel difficile finale.Allan 6 - C'è bisogno di peso negli ultimi minuti, c'è bisogno di lui.Milik 6,5 - Entra in extremis e trova il gol che potrebbe sbloccarlo.Provedel 5,5 - Subisce cinque gol, ma paradossalmente non ha grosse colpe.Di Lorenzo 5 - Qualche spunto interessante, soprattutto nel finale. Pesa l'errore del 2-0.Silvestre 5,5 - Spaventa Karnezis con un paio di colpi di testa nella ripresa.Maietta 5,5 - Non butta via un pallone e non sempre è un pregio per un difensore.Antonelli 5,5 - Si fa notare soprattutto nei primi 45 minuti, poi la sua spinta s'attenua.Acquah 6 - Lottatore, tra i migliori in campo. Non tira mai indietro la gamba.Bennacer 5,5 - S'illumina e si spegne a ripetizione, proprio come contro la Juve.Traorè 6 - Fosforo e polmoni, un giocatore che sicuramente farà parlare di sé.Krunic 6 - Una perla il lancio per il gol di Caputo, poi Andreazzoli lo sostituisce a sorpresa.Ucan 6,5 - Tiene bene il pallone e sfiora anche il gol, mancato per un soffio sul 2-1.Caputo 6,5 - Dopo il gol alla Juve, si ripete contro il Napoli: bella soddisfazione personale.Pasqual 5,5 - Entra nel finale e non riesce a dare il contributo sperato.Zajc 5,5 - Come per Pasqual.La Gumina n.g. - La mossa della disperazione di Andreazzoli, senza troppe fortune.