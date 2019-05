Napoli, Di Lorenzo arriva in città: a breve la firma del contratto

Ieri le visite mediche, oggi la firma sul contratto. Giovanni Di Lorenzo è pronto a diventare un giocatore del Napoli. Il terzino classe '93, in arrivo dall’Empoli per circa 8 milioni di euro più uno di bonus, dopo aver sostenuto i controlli per l’idoneità sportiva ieri a Roma nella clinica di Villa Stuart nel pomeriggio si è trasferito a Napoli in treno per poi raggiungere l'Hotel Vesuvio. In serata firmerà il contratto (si parla di un quinquennale) che lo legherà agli azzurri. Presente anche il suo entourage, che cura gli interessi di altri giocatori come Veretout della Fiorentina, oltre a Hysaj, Mario Rui e Grassi. Non è escluso che ci siano altre novità di mercato in arrivo.



