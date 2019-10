Napoli, De Laurentiis sbotta: «Chiarezza dagli arbitri, ho le tasche piene»

«Basta non se ne può più. Siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi. Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky commenta l'arbitraggio di Napoli-Atalanta. «Chiedo chiarezza e rispetto, a Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia, ne abbiamo le tasche piene».



«Ci hanno rotto le scatole perché non mettono in chiarezza le cose. Se non c'è il rigore vai a vedere il Var, siamo 80 milioni di napoletani nel mondo, vallo a vedere». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis entrando in sala stampa al termine di Napoli-Atalanta, riferendosi all'azione del presunto fallo in area su Llorente seguito dal 2-2 bergamasco di Ilicic.





© RIPRODUZIONE RISERVATA