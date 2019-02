Roma, dall'Inghilterra insistono: Monchi verso l'Arsenal

Dall'Inghilterra insistono e, secondo quanto pubblica oggi il London Evening Standard, la Roma si sarebbe già rassegnata a salutare Monchi. L'attuale ds dei giallorossi sembra destinato ad approdare all'Arsenal, uno dei club inglesi più gloriosi. Il giornale londinese fa notare che Monchi potrebbe addirittura lasciare in anticipo la Capitale, se i 'Gunners' pagassero una clausola rescissoria che si aggira sui 3 milioni. Negli ultimi tempi voci di possibili incongruenze nella gestione e pianificazione del mercato fra l'ex ds del Siviglia e il presidente James Pallotta avrebbero attraversato anche la Manica: dalle parti della 'City', Monchi viene invece ritenuto un abilissimo uomo di mercato, in grado di rilanciare definitivamente le sorti dell'Arsenal.

