Mkhitaryan: «Vorrei restare e vincere a Roma. Il nostro obiettivo è la Champions»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si è esposto per farlo restare a, perchélo ha conquistato con il modo di giocare e la personalità. Un giocatore determinante nello scacchiere del portoghese, rimasto infortunato per troppo tempo durante la stagione attuale (oltre due mesi) durante i quali i giallorossi hanno faticato a trovare il gol. Oggi Miky sta bene, i problemi muscolari sono solo un brutto ricordo e ha una grande voglia di tornare in campo a giocare: «Dal primo giorno che sono arrivato a Roma mi sono trovato bene, sia la squadra che in città. Era tutto fantastico. Sarebbe bello restare qui, il nostro obiettivo principale sarebbe la Champions, e ovviamente giocare e vincere dei titoli. Alla fine dalla tua carriera tutti penseranno a cosa hai fatto per le squadre, cosa hai vinto, come hai giocato… Quindi per me è molto importante lasciare un ricordo positivo: vincere qualcosa, un titolo, fare qualcosa di buono per la squadra», ha detto in un’intervista con l’ambasciata armena in Italia. Mkhitaryan ha poi analizzato latrovando le differenze rispetto al calcio inglese, tedesco e ucraino in cui ha giocato in passato: «Dal primo giorno che sono arrivato sono rimasto impressionato da alcuni giocatori, dei livelli che non avevo visto in Germania, Inghilterra o Ucraina. Non farò i nomi, ma dico che abbiamo dei grandi talenti, dei grandi calciatori che possono raggiungere livelli altissimi e spero che con le loro qualità potranno aiutare la Roma per raggiungere gli obiettivi. La Serie A ha le sue particolarità. Alcuni la sottovalutano, ma è molto interessante giocare qui. Non è forse come 20 anni fa, ma sono sicuro che il campionato stia continuando a crescere e anche la scelta del prestito dell’anno scorso parla da sé. Sono molto felice di essere qui, giocare in Italia con questi tifosi è davvero incredibile. Avevo sentito molto sul fatto che i tifosi qui fossero pazzi in senso buono, ma non potevo credere che fosse davvero così. Sono molto soddisfatto di giocare per la Roma e di avere questi tifosi. Non è un segreto che il successo di ogni giocatore in campo dipenda anche dai suoi compagni e da una collaborazione efficace tra di loro».LEGGI ANCHE--> Roma, Fonseca rivede "il gruppo" ma con la palla L’attaccante ricorda anche unrelativo al suo arrivo nella: «Gli italiani con la loro mentalità sono molto simili agli armeni ed è una cosa buona per me perché mi trovo molto bene con loro e mi rende la vita più facile. Di cose divertenti ne sono accadute, la prima è stata mentre stavo prendendo il volo, il 2 settembre, per viaggiare da Londra a Roma. Ero seduto in aereo e l’assistente di volo è venuto da me e mi ha chiesto: “Hai già firmato con la Roma?” e io gli ho risposto: “Beh, come vedi sto andando a Roma a vedere se firmare o meno”. Quando sono sceso dall’aereo c’erano tantissimi giornalisti e ho chiesto all’ufficio stampa della Roma: “Non ho ancora firmato, perché c’è tutta questa gente con le telecamere che si aspetta che dica qualcosa sulla Roma?”. E mi ha risposto che l’Italia va pazza per il calcio, quindi sarei dovuto essere pronto per queste cose. Forse ora la storia non è così divertente ma comunque ti dice molto: ero in una situazione in cui io stesso non sapevo se avrei firmato o meno con la Roma, ma tutti già lo davano per scontato».