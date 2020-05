Milan, Scaroni: «Venti società su venti hanno detto sì alla ripresa»

«Il fronte delle società non è diviso. Venti società su venti, per ben due volte, hanno votato a favore della ripartenza del campionato. Al di là di quello che si dice nei corridoi questo voto ufficiale certifica ufficialmente la volontà unanime dei club di ripartire». Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante WarRoom, il format web di Roma InConTra. «Se non riparte il campionato - aggiunge Scaroni - avremo meno soldi per comprare e pagare giocatori per cui continueremo nella spirale negativa che ci vede scendere il nostro campionato rispetto agli altri».

