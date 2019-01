Milan, Piatek in cima alla lista del dopo-Higuain

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorridente e coinvolto durante gli allenamenti, nervoso e tormentato fuori dal terreno di gioco: settimana dalle emozioni contrastanti per Gonzalo Higuain. Perché se da un lato l’attaccante argentino, spinto dalla sete di vendetta, vuole farsi trovare pronto contro la ex Juve ed alzare la Supercoppa, dall’altra ritiene chiusa la sua avventura in rossonero e pertanto spinge per raggiungere Sarri a Londra. Il suo malumore nasce da lontano. Precisamente, dal giorno in cui l’ad Gazidis ha trasmesso le nuove linee guida sul calciomercato: limitare gli investimenti per gli over 30 e puntare più sui giovani. A distanza di pochi mesi, il dirigente brasiliano ha dovuto quindi ritrattare la promessa della scorsa estate sul sicuro riscatto dell’ex bianconero. Un’inversione a U che ha scatenato, appunto, la furia del Pipita.TUTTO SU PIATEKLa sfida di domani sarà così anche un’occasione di calciomercato. Milan e Juventus si confronteranno sulla prossima strategia, con dei ruoli già definiti: i rossoneri restano spettatori, la conduzione dell’affare è nelle mani del ds Paratici. Tradotto: se il Chelsea utilizzerà argomenti convincenti (magari un prestito oneroso per i prossimi 18 mesi), allora l’affare potrà decollare già da giovedì. Tutti i protagonisti coinvolti trarrebbero beneficio dal buon esito dell’operazione. Il Milan risparmierebbe circa 13 milioni (9+4,5) tra la seconda parte del prestito e lo stipendio, la Juve ritiene che con Sarri il riscatto di Higuain potrebbe essere più facile, mentre il Chelsea avrebbe il centravanti richiesto dal tecnico ex Napoli, a condizioni più vantaggiose rispetto alla scorsa estate. Intanto i rossoneri non mollano la caccia al sostituto. Piatek resta in cima alla lista, Morata (nel mirino dei club spagnoli) l’alternativa. Preziosi valuta il bomber polacco circa 40 milioni di euro. Ma il Milan ha già preparato un piano, promosso da Gazidis, per spalmare la cifra del cartellino del goleador rossoblu e strappare nel contempo il sì di un attaccante esterno della Premier League.