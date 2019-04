Lega A: «Episodi di razzismo intollerabili, serve l'aiuto delle autorità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo la sfida di coppa Italia tra Milan e Lazio e i nuovi episodi a sfondo razzista, la Lega Serie A prende posizione e, con una nota ufficiale, «condanna con fermezza gli episodi accaduti in questi ultimi giorni». «Non è accettabile - si legge in una nota - dover sentire nei nostri stadi aggressioni verbali di intolleranza e faremo quanto in nostro potere per contrastare simili accadimenti. Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l'immagine del nostro mondo».