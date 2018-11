Milan-Juvenus, le pagelle: Higuain, che follia. Mandzukic è decisivo

Ultimo aggiornamento: 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 6Incolpevole sul gol di Mandzukic.ABATE 5Ormai va sempre in difficoltà. Dalla sua parte Alex Sandro crossa per il vantaggio juventino.ZAPATA 5.5Inizia bene, ma nella ripresa commette qualche errore di troppo.ROMAGNOLI 6Poco attento in difesa quando la Juventus si lancia in attacco.RODRIGUEZ 4Gravissimo l’errore sul gol di Mandzukic. Il croato lo sovrasta e insacca di testa.KESSIE 5Tanti recuperi, ma anche tante palle perse.BAKAYOKO 6La migliore partita da quando veste la maglia del Milan. Cala nel finale.SUSO 5Si danna l’anima, ma meglio in altre occasioni.CASTILLEJO 4.5Inizia come trequartista centrale nel 4-2-3-1, poi lo sposta come esterno nel 4-3-3, ma la sua prestazione non migliora.CALHANOGLU 5Il turco non è ancora tornato il giocatore della seconda parte della passata stagione.HIGUAIN 3Tradito dalla sua voglia di rivincita. Sbaglia il rigore facendoselo parare da Szczesny e si fa espellere a 7’ dalla fine. Salterà la gara dell’Olimpico contro la Lazio.CUTRONE 5Buttato nella mischia, non dà il suo contributo.GATTUSO 5Questo Milan soffre le grandi partite: Napoli, Inter e ora Juventus.SZCZESNY 7Neutralizza Higuain parandogli il rigore.CANCELO 6.5Un po’ in affanno quando deve difendere, ma quando sale è praticamente un attaccante aggiunto.BENATIA 7Procura il rigore del Milan, ma non fa mai passare Benatia.CHIELLINI 6Cerca di dare una mano a Benatia.ALEX SANDRO 7Suo il cross vincente per Mandzukic.BENTANCUR 7Un motorino in mezzo al campo. Con Massimiliano Allegri sta crescendo tantissimo.PJANIC 6Una prestazione normale. Ci prova su punizione nel primo tempo, ma sbatte contro la barriera.MATUIDI 6.5Un fuoriclasse con un’esperienza infinita. Non si tira mai indietro.DYBALA 5.5Gioca da trequartista, ma non brilla molto.MANDZUKIC 7Sempre decisivo nelle partite più importanti.CRISTIANO RONALDO 6.5San Siro rischia di restare un tabù, poi segna chiudendo la partita.ALLEGRI 7Archivia del tutto la sconfitta di Champions contro il Manchester United di José Mourinho.Salvatore Riggio