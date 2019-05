Messi, c'e un video con pugno a Fabinho: i tifosi del Liverpool chiedono la squalifica

L'episodio, e poi il gol, hanno fatto il giro del mondo, per celebrare Messi e la strepitosa punizione che ha portato al definitivo 3-0 di Barca-Liverpool. Ma il giorno dopo, insieme agli osanna per il fuoriclasse argentino, circola in rete anche un video inedito dell'episodio che ha portato alla punizione capolavoro, in cui si vede il n.10 blaugrana rifilare con la mano sinistra un colpo al viso di Fabihno, reo invece, secondo l'arbitro Kuipers, di aver fatto ostruzione su Leo mentre tentava l'uno-due con Luis Suarez. Alla luce di questo replay, preso da una diversa angolazione, i tifosi Reds chiedono adesso l'applicazione della prova tv, con conseguente squalifica per la 'Pulcè, in vista della gara di ritorno, ad Anfield il 7 maggio. Il video è stato diffuso da un social di ispirazione 'madridistà e rilanciato anche dai media inglesi: Mirror e Sun sottolineano che «i tifosi sono convinti che il pugno di Messi raggiunga Fabinho prima della caduta dell'argentino» e dunque della decisione dell'arbitro di assegnare la punizione

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA