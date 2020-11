Live Zenit-Lazio dalle 18,55 diretta: formazioni ufficiali, con Muriqi gioca Correa

Non c'è pace. Emergenza continua e adesso l'inchiesta della procura federale della Figc sulla questione tamponi. Quelli che hanno fermato Immobile, Leiva e Strakosha, dopo che i primi due a Torino sono scesi in campo. Le indagini faranno il loro corso. Inzaghi però non può distrarsi e deve pensare solamente alla gara contro lo Zenit in programma nel tardo pomeriggio di oggi. "Saremo all'altezza" ha detto il tecnico biancoceleste in conferenza stampa. E la Lazio lo ha già dimostrato nel corso di queste settimane turbolente con due prestazioni gagliarde in Belgio contro il Bruges e in Piemonte domenica scorsa. Formazione fatta: Muriqi e Pereira lì davanti con Marusic e Fares sugli esterni. Ci si aspetta ancora una volta che Milikovic faccia la differenza sfornando un'altra prestazione di quantità e qualità. In porta ovviamente Reina.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa dalle 18:55 su Sky Sport 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

ZENIT (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. All. Semek.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa Akrpo, Fares; Muriqi, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Artur Dias (Portogallo).

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA