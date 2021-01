Live Parma-Lazio 0-0 diretta: subito avanti i biancocelesti, ma la difesa di casa respinge la minaccia

Tutto pronto per Parma-Lazio, squadre in campo. Tra pochi istanti il fischio d'inizio.

La Lazio per festeggiare i 121 anni di storia. Ma soprattutto per bissare il successo contro la Fiorentina ed avvicinarsi alla zona Champions. Il Parma per ritrovare la vittoria, che manca da tempo immemore, e con il ritorno di D'Aversa in panchina che ha preso il posto dell'esonerato Liverani. Inzaghi si affida ancora a Caicedo al fianco di Immobile. Reina torna tra i pali anche per via dell'infortunio di Strakosha. Il tecnico emiliano invece rispolvera Gervinho, rientrato dopo lo stop.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa da Sky Sport a partire dalle 15.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta, Inglese, Gervinho. All.: D'Aversa.

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Pairetto.

