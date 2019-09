Smalling puntuale e sicuro, Mkhitaryan e Diawara bene nella ripresa

Ultimo aggiornamento: 07:51

dal nostro inviato a LecceDzeko cecchino, Smalling in grande spolvero. Kluivert fa e disfa, Zaniolo frenesia del campioncino.PAU LOPEZ 6Si scalda con qualche paratina, ma nulla di serio. Prede il sole e forse qualche minimo spavento.FLORENZI 6Alcune buone iniziative come trenino d’assalto, un po’ a fatica quando si sveglia Babacar. Tiene botta.MANCINI 6Un suo controllo sbagliato, porta al tiro Babacar. Per il resto fa il suo.SMALLING 7Rinvia, stoppa, salta di testa in area (non un granché, a dire il vero) senza sbagliare niente. Seconda da titolare, all’altezza della fama.KOLAROV 5,5Controlla, cerca di risparmiarsi e ogni tanto Falco gli sfugge. Sbaglia il rigore (bravissimo Garbiel). La Puglia non gli porta bene: l’ultimo errore dal dischetto, nel 2010, contro il Bari.DIAWARA 6,5Non dà troppa rapidità al possesso, in avvio. Si sveglia nel 2° tempo, alza il ritmo, il pressing, entrando più nel vivo. Prova discreta per essere quasi un novizio.VERETOUT 6Impreciso in due tre passaggi facili, soffre il dinamismo dei suoi dirimpettai. Robusto il contrasto con cui conquista il pallone, per lanciare Kluivert verso il rigore.KLUIVERT 6,5Tanti scatti e continui “unocontrouno”, a volte toppando l’ultima scelta. Bravo nel recuperare palla su ripartenza del Lecce: dai suoi piedi, dunque, parte l’azione del vantaggio Roma.PELLEGRINI 6Dolorante ma continuo. Prova a mettere in pratica qualche pensiero positivo, dal solito colpo di tacco al sombrero.MKHITARYAN 6Nel primo tempo, non pervenuto: si lascia sovrastare un po’ da chiunque. Più brillante nella ripresa: all’attivo, l’assist gol (di Dzeko) e un tiro strozzato sul portiere su invito di Edin.DZEKO 7Manda in porta Mkhitaryan, ma non ne approfitta. Segna di testa su palla precisa dell’armeno. Prestazione non straripante ma è decisivo. E il gol vale tre punti.ZANIOLO 6,5Propositivo, combattivo, determinato. Cerca gol, assist, tutto in poco più di un quarto d’ora. Peccato (per lui) non voler vivere una gioia dell’assist, lasciandosi trasportare dall’egoismo.SPINAZZOLA 6Entra e fa quello che deve.CRISTANTE NGFONSECA 6La Roma non è brillante, il gioco non sempre fluido, ma le palle gol arrivano e Pau Lopez resta imbattuto. Tutto è migliorabile, comunque. Resta il merito della vittoria.ABISSO 5Non vede un rigore per la Roma nel primo tempo e ne fischia uno nella ripresa. Ammonisce Pellegrini senza un apparente motivo.