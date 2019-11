Lazio, il wrestler Rey Misterio incorona Milinkovic: «Complimenti Sergente, continua così»

Dal 3-5-2 alla “6-1-9”. Calcio e wrestling si intrecciano sui social network. Come? Grazie al video messaggio di Rey Mysterio, ricevuto e pubblicato da Sergej Milinkovic su Instagram: «Ciao Sergej, come stai? Volevo solo congratularmi con te e con la Lazio per il grande calcio che state mostrando in questo campionato. Ricorda, tu sei il “Sergente” in campo quindi continua con questo grande lavoro». Complimenti sinceri, arrivati da oltre Oceano e ricambiati prontamente dal centrocampista biancoceleste: «Il “Sergente” ringrazia il generale Rey Mysterio! Forza Lazio 619». Queste ultime tre cifre indicano la celebre mossa cui solitamente il wrestler messicano mascherato chiude i suoi show sul ring. Un attestato di stima inaspettato per il serbo, che lo ha subito condiviso con i suoi followers: in pochi minuti il video è diventato virale. Ultimo aggiornamento: 15:06





