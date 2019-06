Lazio, ultimo giorno per Basta, Caceres e Romulo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svincolati e liberi di trovarsi un’altra squadra. Dusan Basta, Martin Caceres e Romulo. Tre storie diverse, ma con l’epilogo in comune: non continueranno a giocare nella Lazio. I loro contratti scadono oggi, 30 giungo 2019. In realtà già dal 1 gennaio scorso avrebbero potuto accordarsi con un altro club, ma hanno deciso di aspettare le offerte del mercato estivo. Basta, finito fuori rosa a metà stagione, è stato corteggiato dal Bologna, dal Parma e dall’Udinese, ma potrebbe anche valutare un ritorno in Serbia. Alla Lazio è stato scavalcato prima da Marusic, poi Patric e Romulo. Quest’ultimo, arrivato a gennaio in prestito dal Genoa, sperava di essere riscattato: Simone Inzaghi lo aveva spesso impiegato sulla destra, ma il passibile arrivo di Lazzari ha interrotto ogni trattativa con il club di Preziosi. Situazione differente per Caceres che dopo il prestito alla Juventus sarebbe un cerca di un’esperienza all’estero. Intanto, per quanto riguarda il mercato in entrata sono ore decisive per Jony, esterno 27enne del Malaga, e Vavro, difensore del Copenaghen classe ‘96. Il ds Igli Tare li ha individuati come rinforzi in vista della prossima stagione: il primo darà il cambio a Lulic sulla fascia sinistra, il secondo dovrebbe sostituire Radu, che con molta probabilità non partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore.