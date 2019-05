Lazio, festa di coppa e turnover contro il Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inzaghi impone il “British Style”. Sull’onda del successo di coppa, il tecnico fa rilassare la Lazio. Dopo due giorni di riposo, oggi la Lazio riprende ad allenarsi a Formello, ma con la novità che domani non ci sarà il consueto ritiro pre-partita. Una seduta di rifinitura al mattino, poi allenatore e giocatori si rivedranno direttamente lunedì, il giorno della partita col Bologna, l’ultima gara casalinga della stagione. Una partita dove il tecnico darà spazio a giocatori poco utilizzati o troppo criticati come Wallace o Patric, ma anche a Immobile nella speranza che il centravanti si tolga la soddisfazione di tornare a segnare. Ma soprattutto sarà la serata dove, match col Bologna a parte, si celebrerà la vittoria della Coppa Italia. Il trofeo verrà portato all’Olimpico, con la società che sta organizzando qualcosa insieme ai giocatori per festeggiare ancora una volta insieme con i tifosi il successo sull’Atalanta di mercoledì scorso. Anche per questo motivo, il club ha deciso di fare dei prezzi popolari in vista della sfida di lunedì sera col Bologna: dieci euro curve e distinti, più la Tevere a venticinque euro. Davanti ci sarà Mihajlovic, altra icona del popolo laziale e chissà se un giorno non riuscirà pure lui a sedersi sulla panchina laziale. L’ex biancoceleste, inoltre, ha fatto chiarezza una volta per tutte sull’episodio accaduto fuori l’Olimpico prima della finale di Coppa Italia: «Sono stato insultato da un esponente delle forze dell’ordine, i tifosi della Lazio mi hanno difeso». Ma non sono tutte rose e fiori. Ha toccato parecchio i tifosi biancocelesti un tragico episodio accaduto durante la finale di coppa all’Olimpico nei distinti.IL LUTTOUn tifoso laziale di 73 anni, Armando Pronesti, ha avuto un infarto allo stadio poco dopo il gol di Milinkovic, mentre era in compagnia della moglie Celeste e del figlio Maurizio. Purtroppo i paramedici, subito intervenuti, non sono riusciti a salvargli la vita.