Lazio, i tifosi incifano la squadra alla stazione Termini

«Vinci insieme a noi, conquista la vittoria, conquistala per noi». Così cantano i tifosi della Lazio alla stazione Termini. In centinaia hanno atteso l'arrivo della squadra in pullman da Formello, prima della partenza per Napoli. Cori, sciarpe, bandiere e fumogeni hanno colorato l'ingresso di via Marsala. Un modo per caricare i giocatori in vista del match domani sera contro la formazione di Ancelotti. Al San Paolo per decisione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive il settore ospiti resterà vuoto. Per questo i sostenitori laziali hanno deciso di salutare così i propri beniamini prima di salire sul treno che li porterà in Campania.