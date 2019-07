Lazio, Strakosha pronto a raggiungere il ritiro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo chiude la porta. Thomas Strakosha in serata raggiungerà il ritiro di Auronzo di Cadore. Il portiere della Lazio, sostenute le visite mediche di rito presso la clinica Paideia con il professor Ivo Pulcini, si metterà in viaggio verso Venezia, dove una macchina della società lo aspetterà per portarlo sotto le Tre Cime di Lavaredo. L’albanese si unirà a Proto, Guerrieri e Adamonis. Alia è tornato nella Capitale. Controlli di rito anche per Tounkara e Di Gennaro, ormai fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi. Intanto, in mattinata la squadra si è allenata, esercitandosi sulla fase difensiva. Radu, Acerbi e Luiz Felipe. Questo il terzetto provato. Il romeno e il brasiliano poi si sono alternati con Vavro e Wallace. Nel pomeriggio è in programma un’altra seduta. Intanto, cresce l’apprensione per Lucas Leiva, uscito malconcio dal match dell’altro ieri contro la Top 11 Radio Club 103. Il brasiliano dovrebbe aver riportato una lesione al quadricipite della coscia sinistra.