Lazio, Sarri prosegue con la tattica: Pedro unico indisponibile per lo Spezia

È una Lazio che prosegue l’avvicinamento alla sfida contro lo Spezia. In terra ligure i biancocelesti saranno chiamati a ripartire dopo la sconfitta in extremis contro il Milan. Dopo i recuperi di Fiorentina e Atalanta la squadra di Sarri si è ritrovata il futuro della corsa all’Europa League nelle proprie mani. Immobile e compagni vista la sesta posizione ad oggi sarebbero qualificati grazie agli scontri diretti. Con altre quattro partite a disposizione sarà determinante incrementare il bottino a disposizione per ottenere quello che a più riprese Lotito ha identificato come traguardo stagionale.

Lazio, altro forfait per Pedro: i dubbi di Sarri in vista dello Spezia

Intanto sul campo Sarri è entrato nel vivo della preparazione tattica per la sfida del Picco dove a spingere i biancocelesti ci sarà l’intero settore ospiti andato sold out in qualche ora (1129 posti). La Lazio si è ritrovata nel secondo campo di Formello dalle ore 15:45 per la seduta di antivigilia che come spesso accade è stata molto corposa. Prima un torello seguito dalla rapidità. Poi lunga sessione di prove tattiche culminate anche con un accenno di palle intattive. Questo il programma odierno dopo il quale il Comandante si porta (e continuerà a portarsi almeno fino alla rifinitura di domani) qualche dubbio soprattutto in difesa. Luiz Felipe prova a insidiare Patric per una maglia da titolare, ma difficilmente ci riuscità. Sulle fasce invece al momento sembrano in vantaggio Marusic e Lazzari rispetto a Radu e Hysaj. Pochi dubbi a centrocampo e in attacco dove Pedro sarà costretto al terzo forfait di fila. L’esterno canario non riesce a superare il fastidio al polpaccio della gamba destra e di conseguenza non potrà aggregarsi ai compagni al Picco. Sarri spera di recuperarlo almeno per le ultime due partite stagionali. Intanto il classe ’87 ha parlato al magazine ufficiale della Lazio incensando capitan Immobile: «Ciro è semplicemente una macchina da guerra ed è nella mia top 11». Eppure ancora una volta non potrà aiutarlo.