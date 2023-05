Lazio, Sarri non fa sconti: ripresa post Udinese con Pellegrini. Cataldi e Marcos Antonio ancora out

Nessun rilassamento, tutti in campo. Dopo la vittoria di Udine i giocatori hanno provato a convincere Sarri a lasciargli un giorno libero in più, ma il tecnico non ha ceduto. Ripresa mattutina confermata quindi per la Lazio, d’altronde l’allenatore ha già cominciato a mettere tutti sull’attenti con la Cremonese: «Queste sono le partite che temo perché giochi con la sensazione di poter fare risultato, ma se si mette male vai in difficoltà. Domenica si rischia di fare una figura di merda».

Lazio, ripresa post Udinese: in campo solo le riserve

Quella di domenica sarà una festa per ricordare il decennale dal 26 maggio 2013, ma il sorriso principale arriverà solo con una vittoria per celebrare il ritorno in Champions. Sarri lo ripeterà fino allo sfinimento alla sua squadra, che stamani è stata divisa. I titolari della Dacia Arena e Marusic sono rimasti in palestra. Le riserve invece, alle quali è stato aggregato anche Felipe Anderson nonostante schierato titolare, hanno svolto una seduta tecnica con torello e partite a campo ridotto, il tutto sotto gli occhi di Sarri. In gruppo anche Pellegrini dopo il calo di pressione di sabato. Il terzino prima della partenza per Udine ha svolto anche degli accertamenti e alla fine si è deciso di non convocarlo lasciandolo a riposo. Niente allenamento infine per Cataldi e Marcos Antonio.

Il regista prodotto del vivaio potrebbe ricominciare a correre in settimana, ma non è ancora al meglio dopo la lesione al polpaccio destro. Il brasiliano invece è ancora alle prese con i fastidi alla caviglia sinistra. La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì visto che domani è prevista una giornata di riposo.