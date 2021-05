11 Maggio 2021

di Alberto Abbate

(Lettura 3 minuti)







Serve solo un miracolo e almeno l’Olimpico è di buon auspicio. L’ultimo disperato appiglio Champions è il fattore amico casalingo. Tre delle prossime quattro gare si giocheranno infatti a Roma, derby e recupero col Toro compreso. E allora guai a smentire quanto meno il dato da record: 11 risultati di seguito, dei 64 punti attuali ben 38 sono stati conquistati nella capitale, con una media di 2,24 punti a incontro. Con ulteriori tre vittorie, ovvero a 73 lunghezze, la Lazio potrebbe sperare di riacciuffare il quarto posto, ma non è più nelle sue mani il destino. Tutta colpa dell’ultimo disastroso capitombolo. Quello del Franchi in trasferta è il decimo ko, nelle ultime sette gare addirittura il quinto. Questo terribile ruolino ha mandato a monte la definitiva rimonta sul più bello. E pensare che Inzaghi sembrava aver cambiato rotta in questo girono di ritorno. Nella seconda parte della stagione i biancocelesti avevano messo insieme 30 punti in 14 partite giocate contro 21 racimolati con la Champions di mezzo. Aver concluso le sei gare del girone da imbattuti aveva tolto energie alla Lazio, che si è migliorata di più dopo il Torino nel 2021. Eppure non si è invertito il trend esterno: appena 26 punti conquistati, per una media di 1,63 a incontro. In negativo anche il parallelo tra le reti segnate e subite, rispettivamente 35 e 23 a Roma, 25 e 28 lontano dall’Olimpico. A Firenze forse l’ultimo passo falso e definitivo, resta solo il riscatto col Sassuolo a Reggio Emilia il 23 maggio.

TABÙ

Col morale devastato, adesso per la Lazio arriva una settimana di fuoco. Inzaghi conta i pezzi (Milinkovic ai box, 7 diffidati fra cui Luis Alberto e Leiva squalificato) per la sfida infrasettimanale di domani sera col Parma e fa inevitabilmente anche qualche calcolo per sabato. Il derby potrebbe diventare l’ultimo appuntamento significativo a questo punto e guai a perdere anche quello. C’è pure un altro terribile presagio e si chiama “anticipo”: i biancocelesti infatti non hanno uno score esaltante quando sono chiamati a giocare il sabato. Sono 4 i precedenti e solo nel primo, contro il Bologna all’Olimpico, è arrivata un successo. Per il resto 3 ko contro Verona in casa e Juventus e Fiorentina sempre nello stesso orario: 20:45 anche contro la Roma per una sorta di premio stracittadino consolatorio.

MISTERO

Ha parlato con Inzaghi anche domenica, Lotito. Gli ha chiesto di non mollare sino all’ultimo e Simone ieri ha riportato il discorso al gruppo. Adesso il presidente è concentrato su Salerno, poi parlerà di rinnovo col tecnico. Per carità, nella sua mente ci sono riflessioni in corso, anche su Tare e un mercato che non ha dato nessun contributo, nonostante un importante esborso di denaro. Ma occhio pure alle mosse di Inzaghi al contrario: i bookies inglesi ora lo vedono (stesse quote date per Mourinho in giallorosso) sulla panchina del Tottenham il prossimo anno. Lui si è promesso sposo ancora della Lazio, ma nell’ombra aspetta Gattuso.