Lazio, la Primavera chiude il 2021 con una vittoria. Calori: «La promozione è il nostro traguardo»

Altra vittoria per la Lazio Primavera. Proprio quello che serviva per chiudere bene l’anno e attendere sabato prossimo sperando di rimanere in testa al gruppo B di Primavera 2. Dopo la vittoria di Cosenza, l’under 19 biancoceleste è tornata ai tre punti anche in casa. Al “Fersini” è arrivato il tris contro il Pisa. Un 3-0 griffato da Valerio Crespi (classe 2004), autore di una doppietta, e da Mirko Mancino (classe 2003). Quella di oggi è stata l’ultima gara ufficiale del 2021 per gli aquilotti. La prossima settimana infatti riposeranno e torneranno in campo il 15 gennaio contro il Perugia.

Soddisfatto mister Calori. “Siamo stati attenti, abbiamo concesso poco e saputo colpire al momento giusto”, così il tecnico ai canali ufficiali biancocelesti, il quale ha poi aggiunto: “I ragazzi stanno crescendo, stanno apprendendo molto, si allenano bene e iniziano a capire cos'è il professionismo”. Grandi passi in avanti perciò. Una Lazio al momento prima, che però dovrà attendere la prossima sfida del Cesena, al momento secondo a due lunghezze dagli aquilotti di Calori dopo la vittoria odierna contro il Frosinone per 4-2.

Col primato a fine anno o senza, l’obiettivo per l’under 19 biancoceleste resterà lo stesso: “È necessario cercare di arrivare in Primavera 1, è il nostro traguardo. Da mercoledì a sabato continueremo gli allenamenti poi festeggeremo il Natale con le famiglie e ricominceremo ‘con l'elmetto in testa’ tenendo alto lo spirito". Contento anche il giovane attaccante Crespi dopo i due gol che lo portano a quota 9 in stagione tra campionato e coppa: “Adesso sono il secondo bomber dietro a Marco (Bertini, ndr), voglio arrivare alla doppia cifra. Nel nuovo anno vogliamo fare ancora meglio e conquistare la promozione in Primavera 1. Il cammino è ancora lungo”. Sarà anche lunga la strada, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti.