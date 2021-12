Lazio, seduta di scarico a Formello: occhi su Immobile

Dopo i sorrisi per il ritorno alla vittoria fuori casa la Lazio si è ritrovata stamani in campo a Formello. Classico allenamento di ripresa, stavolta anche davanti agli occhi di mister Sarri che di solito il post match lo lascia al resto dello staff. Seduta prettamente tecnica per tutti coloro che non hanno giocato contro la Sampdoria ai quali sono stati aggregati Lazzari, Felipe Anderson e Leiva subentrati nel difficile secondo tempo di ieri. Torello, forza, cross con tiri in porta e partitella conclusiva.

TANTI DIFFERENZIATI

Questa la seduta odierna alla quale è stato aggregato anche Romero dopo le due gare giocate con la Primavera. Mentre il resto della squadra svolgeva suddetto lavoro, sul campo centrale sono sopraggiunti 6 protagonisti del match di Marassi per scaricare il lavoro svolto precedentemente in palestra. Si tratta di Marusic, Cataldi, Muriqi, Pedro, Basic e Luiz Felipe. Quest’ultimo a causa della congiuntivite è stato costretto ad allenarsi con gli occhiali da sole suscitando anche qualche sorriso al resto dei compagni presenti.

ACCERTAMENTI PER IMMOBILE

L’interrogativo principale dopo la vittoria contro la Sampdoria resta Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste dopo aver segnato una doppietta è stato costretto a fermarsi per una distorsione al ginocchio. Stamani il calciatore ha svolto gli accertamenti direttamente nel Lazio Training Center. Le sue condizioni al momento non preoccupano lo staff medico. Solo palestra infine per Strakosha, Hysaj, Acerbi, Milinkovic e Zaccagni, quest’ultimo reduce dai primi due assist in biancoceleste.