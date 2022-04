Lazio Primavera, altro pareggio col Cosenza (1-1). Calori: «Dobbiamo essere meno ingenui»

Altro passo falso per la Lazio Primavera. Dopo il pareggio subito all’ultimo istante la scorsa settimana contro il Benevento, anche oggi i biancocelesti non vanno oltre il pari al Fersini contro il Cosenza. Ancora una volta la squadra di Calori (espulso per proteste) sbaglia l’approccio subendo subito il gol di Maccari. A ristabilire la parità è stato il solito Crespi al 19’. Il classe 2004 è arrivato a 15 gol in campionato (19 in stagione), ma da lì l’under 19 biancoceleste non è riuscita a capitalizzare al meglio le occasioni per trovare il vantaggio. Pesa anche l’errore dal dischetto di capitan Bertini. Un pareggio che ora spedisce la Lazio a 9 lunghezze dal Cesena vittorioso sulla Ternana, ma soprattutto mette a rischio il secondo posto col Frosinone dietro di quattro punti ma con due gare in meno.

Lazio Primavera, Calori: «Serve meno ingenuità. Ora testa al Pisa»

«Purtroppo siamo partiti male» ha esordito Alessandro Calori ai canali ufficiali della Lazio. «Poi abbiamo sbagliato molte occasioni, rigore compreso – continua il tecnico – per rimontare e vincere. Non dobbiamo regalare passaggi, serve meno ingenuità dovuta alla voglia di voler fare troppo. Mi dispiace aver subito un altro gol a freddo, partire con l'handicap non è mai facile». L’allenatore si è soffermato anche su Bertini dopo l’errore dal dischetto: «Ha accusato l'errore dal dischetto, deve imparare a reagire perché abbiamo bisogno di lui». Archiviata a metà la pratica Cosenza ora la testa dovrà essere tutta sul determinante scontro col Pisa: «Bisogna migliorare il nostro atteggiamento, rendendolo più corale e meno individuale. Ora testa al Pisa, dove purtroppo avremo alcuni calciatori squalificati».