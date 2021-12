Lazio, allarme a centrocampo: Milinkovic squalificato e Luis Alberto non parte

Seduta di rifinitura e partenza direttamente da Fiumicino. Questo il programma di oggi della Lazio in vista della sfida di domani contro il Sassuolo. Si tratterà di un match delicato per vari motivi. Il primo perché in trasferta i biancocelesti faticano molto (un punto di media). Poi perché finora dopo le gare di Europa League sono arrivate quasi sempre sconfitte deludenti (4 punti in 5 gare). Infine, per chiudere in bellezza, Sarri rischia di dover fare a meno di due top player.

Luis Alberto non parte. La seduta di oggi ha confermato quanto emerso durante l’antivigilia. Luis Alberto non è al massimo, oggi non si è allenato di nuovo e non partirà per Reggio Emilia. Il risentimento al flessore della gamba destra continua a tormentare il Mago. Già contro il Galatasaray non avrebbe dovuto giocare. Il suo ingresso è stato ritardato proprio perché il calciatore ha avuto bisogno di più tempo per il riscaldamento e chissà che quel tempo non sia comunque bastato. Dopo i turchi infatti lo spagnolo non si è mai visto in campo e per Sarri scatta un vero e proprio allarme visto che per squalifica dovrà già rinunciare a Milinkovic sulla linea mediana.

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni

Intanto, tornando a ciò che ha detto il campo centrale del Lazio Training Center, i biancocelesti domani verranno schierati col solito 4-3-3. Tra i pali ci sarà ancora Strakosha. L’assetto difensivo dovrebbe essere confermato in blocco. Perciò Hysaj e Marusic sulle fasce, con Luiz Felipe e Acerbi al centro. A centrocampo con l’assenza di Luis Alberto toccherà ad Akpa Akpro tornare dal 1’. L’ultima presenza da titolare (e in generale) in Serie A risale al crollo di Verona contro l’Hellas, non proprio un buon segno. A completare l’assetto mediano toccherà a Cataldi e Basic. Infine in attacco come sempre è certo del posto Immobile. Ai suoi lati il capitano biancoceleste dovrebbe avere di nuovo Pedro e Zaccagni, entrambi in vantaggio su Felipe Anderson.