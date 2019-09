Strakosha insuperabile, Luis Alberto tocchi magici

Ultimo aggiornamento: 07:51

ROMA Baci, abbracci, ma sopratutto finalmente i tre punti. La Lazio gioca bene, distrugge il Genoa, fa quattro reti e mantiene inviolati i suoi pali. Nel primo tempo si espone ad alcuni contropiedi, Strakosha è decisivo coi guantoni, ma nella ripresa chiude i conti senza cali. STRAKOSHA 7 Festeggia le 100 presenze in A con la parata più bella: oLUIZ FELIPE 7Esagera qualche volta nelle uscite piede, all'ultimo però parte da dietro, ne supera quattro e fa un passaggio perfetto per Immobile. Brasiliano.ACERBI 6,5Anticipa e interrompe ogni azione, è impossibile superarlo neanche quando è a terra. Leader.RADU 7Koumè lo mette in difficoltà, lui se la cava con esperienza. Poi torna a segnare: calcia un siluro a incrociare nel sette. Trascinatore.MARUSIC 6,5Affonda sulla fascia, ma non trova la porta quando calcia. Ci mette però la stessa voglia e continuità vista col Parma. Rinato.MILINKOVIC 8Sradica la palla, poi la va a riprendere e la mette di piattone sinistro in porta. Filtrante perfetto per Caicedo nella ripresa e addirittura recuperi in difesa. Pazzesco.LEIVA 7Sembra cresciuta la sua condizione fisica, recupera e rilancia. Bellissimo l'esterno per Immobile sciupato dentro l'area. Il vero Lucas.LUIS ALBERTO 7,5Illumina sempre l'attacco, serve Radu per il raddoppio. Un gol gli viene annullato per un fallo di Milinkovic, poi invoca un rigore invano. Genio.LULIC 6,5E' un trenino sulla fascia, scende e recupera. Crossa bene più di una volta, non si ferma nemmeno nella ripresa. Sempreverde.CORREA 6Accelera e dialoga, non riesce in diagonale a trovare la porta. In uno scatto s'acciacca, resta claudicante sino a inizio ripresa. Frenato.IMMOBILE 8Sforna un assist vincente per Milinkovic, uno sul gol annullato a Luis Alberto e due non sfruttati da Correa. Alla fine si prende lui la gloria sotto porta. Generoso.CAICEDO 7,5Entra e prova una semirovesciata. Fa sponde e triangoli come a San Siro, il suo lavoro tiene alta la Lazio. Poi supera Radu e fa centro. Prezioso.PAROLO 6Entra nel momento di stanca, con la squadra preoccupata a gestire la partita. Metronomo.ADEKANYE n.g.INZAGHI 7,5La Lazio aspetta e aggredisce, ritrova equilibrio e trame. Si espone talvolta un po' troppo al contropiede, ma regge nel secondo tempo e gioca bene. Comandante.PAIRETTO 6Si perde qualche fallo, giusto annullare per un calcione di Milinkovic su Cassata il gol di Luis Alberto. Non giudica da rigore la spintina su Caicedo. Nel recupero lo ammonisce per simulazione. Esagerato.