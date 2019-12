I voti della Lazio: Cataldi entra e dà la svolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ incredibile la maturazione della Lazio, è incredibile come in un anno abbia colmato il gap con la Juve almeno sul campo. Stramerita la vittoria della Supercoppa con una partita intelligente e devastante. Bissa il successo in campionato, stavolta in parità numerica, nonostante Matuidi andasse subito espulso.STRAKOSHA 6Non trattiene il rasoterra di Cristiano Ronaldo e lo devia sui piedi di Dybala. Attento sulla girata dell’argentino di testa. Impreciso.LUIZ FELIPE 6,5E’ attento ed efficace, anche se una volta si fa ipnotizzare da Cristiano Ronaldo con le finte e la palla gli passa sotto le gambe. Nella ripresa però lo stoppa sempre. Riscattato.ACERBI 7Anticipa sempre tutti a centrocampo e in area. Non è mai in affanno, concentrato in ogni colpo di testa, guida tutta la difesa. Piovra.RADU 6E’ sempre puntuale negli inserimenti bianconeri. Tiene però maldestramente in gioco Dybala sul pari. Fa un bel cross per Milinkovic. Ingenuo.LAZZARI 7Aiuta Luiz Felipe nei raddoppi, inciampa solo in un contropiede clamoroso. Ci riprova e trova il cross giusto per il raddoppio. Indomito.MILINKOVIC 7Sgomita e serve l’assist al bacio per Luis Alberto. Giganteggia sui palloni alti, non è una novità. È uno sbocco continuo di gioco. Gigante.LEIVA 7Fa un filtro pazzesco a centrocampo, pure al centro dell’area salva tutto. Inzaghi però teme che venga espulso. Guerriero.LUIS ALBERTO 7,5Calcia di poco sopra l’incrocio. Fa partire l’azione del vantaggio, trasforma un rigore in movimento. Mette un altro pallone perfetto sulla testa di Lulic. Genio.LULIC 7,5Manda a farfalle De Sciglio e fa il cross per l’assist di Milinkovic sul vantaggio. Perde la palla del pareggio bianconero, ma si riscatta con il raddoppio, un piattone calibrato al volo. Infinito.CORREA 7Si sacrifica in pressing su Pjanic, impegna Szczesny con un diagonale al volo. Di testa sfiora il palo e mette in moto l’azione del 2 a 1. Segna il 3-1 ma è in fuorigioco. Frizzante.IMMOBILE 6,5E’ molto isolato. Ogni suo tiro viene murato o deviato sul fondo. Si sacrifica pure in ripiegamento, poi viene sostituito. Aiutante.CATALDI 7,5Ragiona, apre e lancia. Fa espellere Bentancur, poi pietrifica Szczesny con la punizione nel sette. Predestinato.PAROLO 7Sfiora il cross di Lazzari di testa al punto giusto per il gol di Lulic al volo. Decisivo.CAICEDO NGINZAGHI 8Sarri gli fa un assist con il tridente, la sua Lazio attende e colpisce in maniera letale. Le sostituzioni di Leiva e Luis Alberto sembrano un azzardo, ma lui ha sempre ragione. Veggente.CALVARESE 5L’intervento a inizio gara di Matuidi su Luis Alberto è da rosso, il Var non lo aiuta. Giusto non dare rigore a Immobile e Higuain. Vuole dirigere all’inglese, ma non lo sa fare. Insicuro.