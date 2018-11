Lazio, Milinkovic rinuncia alla nazionale, Caicedo punta il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinuncia alla nazionale per concentrarsi sulla Lazio. Sergej Milinkovic-Savic vuole tornare ai livelli dello scorso anno quando incantò l’Italia intera con le sue giocate. Il serbo, chiamato per gli impegni contro Montenegro e Lituania per la Nations League, al momento non risponderà alla convocazione. Venerdì ha accusato un fastidio alla caviglia e approfitterà della sosta per lavorare al meglio nel centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi si aspetta tanto dal “sergente“ e spera di vederlo brillare già contro il Milan il 25 novembre.Intanto, la squadra domani tornerà ad allenarsi. Il tecnico ha concesso tre giorni di riposo ai suoi dopo il pareggio di domenica in casa del Sassuolo. Alle ore 15:00 il biancocelesti si ritroveranno sui campi e per iniziare a preparare con molto anticipo il match con i rossoneri. Non ci saranno i giocatori convocati dalle rispettive nazionali (Murgia, Pedro Neto, Immobile, Berisha, Marusic, Badelj, Caceres, Strakosha e Bastos). Da valutare le condizioni di Caicedo, che giovedì scorso ha accusato un problema all’adduttore.