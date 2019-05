Riappare El Mago: primo gol lontano da Roma

Ultimo aggiornamento: 20:16

Era sparito contro l'Atalanta, ricompare contro il Cagliari e segna. Si sveglia Luis Alberto in Sardegna. Inzaghi non lo aveva coinvolto nel turnover, gli aveva lasciato addosso alla vigilia il peso della responsabilità. Lo spagnolo risponde con qualità. Cerca subito la porta, non la trova e quindi al terzo tentativo aggiusta la mira: colpo di biliardo in area. Luis Alberto guarda Cragno e piazza col piattone la palla alla sua sinistra. Quarto gol in questo campionato, il numero 10 non segnava dalla doppietta al Parma del 17 marzo. Ma è il primo centro quest'anno lontano dall'Olimpico. Anche nelle coppe aveva collezionato altre due reti, ma sempre casalinghe.Luis Alberto torna così fra i marcatori, merito anche dei ritmi più bassi. Nella ripresa è lui ad alzarli e in contropiede a lanciare Correa per il raddoppio pure con uno splendido assist: «Abbiamo preparato la partita col Cagliari senza pensare all'Atalanta. Abbiamo giocato semplice per far aprire i sardi. Prima contava questa vittoria». Che dà fiducia per mercoledì, dove Luis Alberto potrebbe anche tornare sulla trequarti. Inzaghi comincerà a pensarci domani, dopo il pranzo a Formello con tutti i familiari. Lo spagnolo poi dovrà invece illustrare i suoi piani. Aveva chiesto la cessione l'estate scorsa e pure a gennaio, vorrebbe tornare a Siviglia il prossimo anno. Con la rivoluzione che ha in mente Lotito potrebbe essere accontentato. Non verrà mai più trattenuto, visti i risultati, un giocatore scontento. Poco importa che si tratti di un talento come Luis Alberto.