Lazio, Luis Alberto: «In Italia vinciamo solo noi e la Juventus». Immobile: «Campioni!»

L'esultanza a fine gara dentro lo Stadio Olimpico, l’abbraccio dei tifosi a Formello e la cena di squadra. E’ stata una lunga notte di festa per i giocatori della Lazio, che torneranno ad allenarsi nel pomeriggio. La vittoria contro l’Atlanta in finale di Coppa per 2-0, firmata da Milinkovic e Correa, permette ai biancocelesti di alzare un trofeo e di accedere alla prossima Europa League senza passare per i preliminari. «Abbiamo avuto merito doppio perché la Juventus in Italia vince tutto e noi gli abbiamo tolto due trofei negli ultimi due anni» sottolinea Luis Alberto in zona mista. Grande emozione per Danilo Cataldi: «Una vittoria sofferta, sudata, voluta ed infine meritata. Questo è il mio primo trofeo. E alzarlo al cielo con questa maglia nella mia città è qualcosa di unico». Sintetici, ma diretti i messaggi di Immobile, Correa e Caicedo. L’ex bomber del campionato scrive: «Campioni». Per il Tucu la notte è stata «indimenticabile», mentre l’ecuadoriano posta una foto con la didascalia: «La Coppa torna a casa». Acerbi dedica la vittoria «alla famiglia, che mi è sempre stata vicino». Divertente il «buongiorno» di Milinkovic per corredare l’istantanea pubblicata che lo ritrae con la coppa.