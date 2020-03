© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gol, assist e rinnovo fino al 2025 a un passo. Una giornata perfetta per Luis Alberto. L’ennesima di una stagione magica. Ancora una volta, lo spagnolo sale in cattedra e regala tre punti preziosi per il primato solitario in classifica. Dai suoi piedi nasce tutto: idee, gioco e supremazia tecnica. Contro il Bologna, Immobile e Correa partono a razzo nei primi minuti ma sprecano. Allora, ecco il Mago e con un destro rasoterra da fuori area sblocca la partita. Ma non è sazio e, pur dolorante, non si ferma. Passano appena centottanta secondi, il biancoceleste intercetta un pallone, riparte veloce e dona un assist al bacio per il Tucu che entra in area e realizza il raddoppio. L’argentino, che non segnava da novembre, va subito a cercare il compagno e lo abbraccia. La partita scorre, ogni volta che Luis Alberto ha il pallone tra i piedi, succede qualcosa.FIRMALui non è al meglio, aveva cominciato la gara con qualche fastidio al piede che - per via di una botta - diventa più forte dopo il gol. Al quarto d’ora della ripresa, Inzaghi lo toglie, la Lazio si spegne, soffre, ma alla fine vince grazie a quello che aveva fatto il suo giocatore di maggior classe nella prima mezzora di gara. Oltre la solita prestazione coi fiocchi, la vera svolta e la grande novità arriva dal rinnovo di contratto. Dopo tanti sondaggi e diverse chiacchiere, finalmente Luis Alberto è vicino alla firma del suo nuovo contratto. Il terzo da quando è alla Lazio. Uno dei suoi procuratori dell’agenzia “You Sports”, la stessa di Jony, in settimana ha incontrato un paio di volte il direttore sportivo Igli Tare. I due appuntamenti sono andati talmente bene che c’è accordo sulla cifra, oltre 3 milioni di euro di stipendio fisso a stagione, più sostanziosi bonus legati a presenze, gol e soprattutto sugli assist, la sua specialità (valutati 100/150 mila euro l’uno). Dalla Spagna, inoltre, si insiste anche sull’inserimento di una ipotetica clausola dal valore di 100 milioni di euro. C’è voglia di chiudere a breve e se tutto andrà bene, la firma è imminente. E Luis potrà godersi un rinnovo milionario e accelerare per lo scudetto.