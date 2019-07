Lazio, Lotito: «Mai messo Milinkovic in vendita». Inzaghi: «Derby sorprendente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il calendario è affascinante, il derby alla seconda giornata è sicuramente qualcosa di sorprendente, ma anche emozionante per noi e per i nostri tifosi». Simone Inzaghi è pronto per la nuova stagione e commenta così l’uscita del calendario. Il tecnico della Lazio è convinto che «la partenza è molto interessante, ma ogni partita in Serie A è difficile. La prima a Genova contro questa nuova Sampdoria sarà impegnativa, ma noi stiamo lavorando per farci trovare pronti ad ogni sfida». Insomma, rispetto per tutti, paura di nessuno con la speranza di far bene fin da subito.PATRONUn pensiero condiviso dal presidente Claudio Lotito, intervenuto a Sky Sport durante e dopo i sorteggi: «Un derby alla seconda di campionato non me lo ricordo nemmeno io, speriamo che la squadra si faccia trovare pronta e che possa dimostrare la stessa determinazione che abbiamo visto nella stracittadina dello scorso girone di ritorno». Il numero uno biancoceleste in merito ad un possibile addio di Inzaghi lo scorso giugno ricorda che la «Lazio non è più punto di partenza, ma di arrivo» e su Milinkovic è chiaro: «Non leggo giornali né vedo tv, si fa tanto clamore per situazioni che ancora non si sono concretizzate. Qualora qualcuno si facesse sentire, verranno valutate le offerte nel rispetto della società e del giocatore. Io non l'ho messo in vendita e lui sta bene con noi. Vedremo se ci sono le condizioni e che tipo di condizioni verranno offerte».