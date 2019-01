Lazio, Leiva sale in cattedra ma non basta

Una diga in mezzo al campo. Lucas Leiva è il migliore della Lazio contro la Juventus. All’Olimpico il centrocampista brasiliano sale in cattedra: detta i tempi della manovra biancoceleste, sradica palloni preziosi agli avversari e fa da collante tra i reparti. Una prestazione superlativa per l’ex Liverpool, che in più di un’occasione ha provato la conclusione da fuori area. Quantità e qualità al servizio della squadra, con una buona dose di personalità. Del resto ci ha messo poco “Il comandante” ad essere riconosciuto come leader all’interno dello spogliatoio. L’ottima prova non è coincisa con un risultato positivo per la Lazio, uscita sconfitta per 2-1. Simone Inzaghi però può essere soddisfatto per l’impegno e guarda con fiducia al match contro l’Inter di giovedì in Coppa Italia. Ultimo aggiornamento: 23:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA