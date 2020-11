Angelo Peruzzi è a Formello. E questa non sarebbe una novità se non mancasse da tre giorni. Dopo l'acceso litigio con il presidente Lotito per il caso Luis Alberto il dirigente laziale aveva lasciato il centro sportivo e non aveva segui la squadra in trasferta a Crotone. Nel primo pomeriggio è riapparso a Formello. Attesa per un possibile chiarimento con il presidente biancoceleste.

