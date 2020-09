Lazio, Inzaghi: «Mi hanno promesso diversi acquisti. Sarà una stagione difficilissima»

Ultimo aggiornamento: 16:25

Un bilancio del ritiro e uno sguardo alla prossima stagione. Simone Inzaghi fa il punto della situazione in casa Lazio durante la conferenza stampa che chiude il periodo di preparazione estiva ad Auronzo di Cadore. Le domande sono state recapitate all’allenatore attraverso l’ufficio stampa: quelle relative al mercato e al rinnovo non sono state fatte.«Abbiamo lavorato un pochettino sulle distanze. I ragazzi sono stati bravi. I primi giorni eravamo al completo, poi abbiamo perso i nazionali. Sono contento di quello che mi hanno dato. Oggi chiuderemo la prima parte con l'amichevole col Vicenza. Poi ci saranno due giorni di riposo e riprenderemo a Roma da lunedì».Griglia di partenza. «Vorrei fare i complimenti innanzitutto ai ragazzi. Non avevo più parlato dalla fine dello scorso campionato. Stagione fantastica. Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, siamo tornati dopo 13 anni in Champions League. A quel tempo fu anche più semplice senza la Juventus e con le penalizzazioni. Sappiamo poi che il finale dell'anno scorso è stato complicato. Sappiamo quanto ci ha penalizzato giocare ogni tre giorni. Si sono aggiunti degli infortuni che hanno reso il percorso difficile. Dobbiamo farne tesoro. Sappiamo che sarà una stagione difficilissima. Mi sono stati infatti promessi diversi acquisti per far si che sia una stagione fantastica».«Fares e Muriqi? Ne stiamo parlando con la società. I primi due nomi sono profili che interessano, poi c'è il mercato. Noi vedendo tutte quante le altre che si stanno iniziando a muovere in una direzione ci faremo trovare pronti».Modulo. «Si possono sempre trovare alternative. Noi lavoriamo così da quattro anni, poi si potrà cambiare in corsa senza problemi».«Strakosha e Reina sono due grandissimi portieri. Strakosha sta facendo bene, ha fatto bene in questi anni e vuole migliorarsi sempre. Ha la fortuna di essere allenato da Grigioni e Zappalà. Reina l'ho voluto insieme alla società. Come ho chiesto rinforzi in altri reparti ne ho richiesto uno anche in porta perché bisogna essere pronti ad affrontare imprevisti in ogni reparto».«Reina si è inserito perfettamente ed anche Escalante. Abbiamo una colonia argentina e spagnola. I due ragazzi della Salernitana (Kiyine e Akpa Akpro) si stanno integrando bene e mettendo in mostra. Stiamo cercando di migliorarci tutti quanti».«Per quanto riguarda Lulic è normale che manchi a tutti. E' il nostro capitano, abbiamo un rapporto speciale. Sta facendo di tutto, va in giro in tutta Italia ed Europa per risolvere la sua situazione. C'è ottimismo. Lui ce la metterà tutta per non mollare. E' molto determinato, come lo sono io. Leiva sta aumentando sempre di più i carichi. Oggi se ci fosse stato un campo meno pesante l'avrei fatto giocare una mezz'oretta. Mancano tre settimane all'inizio del campionato e lunedì sarà con noi al 100%. Lo vedremo in campo a Frosinone».«Jony ha una certa esperienza alle spalle. L'anno scorso è stato adattato in un ruolo mai ricoperto, quello di quinto di sinistra. Ha cercato sempre di far bene. Lo sto provando da mezz'ala con buoni risultati.Vavro si sta impegnando tanto. Dopo l'interruzione è rientrato con problemi fisici. Ha stretto i denti, adesso sta lavorando per cercare di mettersi alla pari degli altri. Ragazzo molto serio, continuando a lavorare così potrà ritagliarsi il suo spazio. Lukaku è un giocatore importante che tutti quanti conosciamo se è al 100%. Ha avuto diversi problemi. Sono contento che abbia svolto tutto il ritiro. Oggi giocherà sicuramente. Quello che posso auguragli è di star bene tutto l'anno».