Adesso o mai più. David Silva è titubante, ma la Lazio resta in scia. E pretende una risposta. L’ingaggio della stella del City sembra ormai appeso a un filo, ma nel mercato tutto può sempre accadere, soprattutto in casi del genere. Quello che sembra perduto, in un attimo si può recuperare. E il direttore sportivo Igli Tare conta proprio su questo. Dal quartier generale nessuno ha perso la speranza anzi non si è mai smesso di lavorare e trovare ogni soluzione. Il problema è che il giocatore ha disatteso la parola data. L’accordo tra la Lazio e l’entourage del calciatore era di firmare il contratto all’inizio di questa settimana, ma il giocatore ha voluto prendere tempo.Lotito e Tare non l’hanno presa benissimo perché sono abituati a mantenere gli impegni presi. Al giocatore, col fratello Nando Jimenez che ha fatto da tramite, è stato dato quello che ha chiesto: soldi, commissioni (bonus d’entrata extra), ogni genere di benefit legati all’aspetto tecnico e non solo. Persino una casa chiavi in mano (zona Ponte Milvio) per il suo fisioterapista personale, che avrebbe la possibilità di entrare e uscire per Formello a suo piacimento.La Lazio è infastidita, oltre che dalle manovre di disturbo di alcune società, non inusuali, ma dal comportamento della stella del City. Il fratello Nando e un collaboratore della società che gestisce l’immagine calciatore sono stati nella capitale tre volte in venti giorni. Nell’ultimo incontro, la scorsa settimana, al fratello manager sono stati consegnati i documenti, già firmati da Lotito, che David Silva e i suoi legali doveva visionare e controfirmare. La procedura è stata del giocatore che, nonostante avesse in ballo ancora la Champions (gioca stasera col Lione), voleva chiudere l’operazione più in fretta possibile.L’azione di disturbo della Juve (smentita dai bianconeri, ma che in casa Lazio sono certi ci sia stata) ma anche dell’Inter e del Milan, oltre al ritorno di fiamma di tre club spagnoli (Valencia, il Siviglia e Celta Vigo) sembrano aver fatto vacillare il calciatore. Ora, però, la Lazio si aspetta una chiamata dall’entourage del giocatore per la chiusura dell’affare, dopo che una lunga telefonata tra Tare, Nando Jimenez e lo stesso David Silva c’è già stata.Se dovesse saltare David Silva (al quale è stato offerto un cointrtatto da 4 milioni di euro a stagione per due anni più un terzo in opzione, con un bonus d’ingresso di circa 5 milioni), Lotito e Tare sono pronti a dare l’assalto a De Paul dell’Udinese. Il costo dell’operazione però non sarà basso, visto che il club friulano chiede una somma vicina ai 30 milioni di euro. L’argentino ha sicuramente caratteristiche diverse e un curriculum non all’altezza di David Silva, ma i suoi piedi sono “educati” e in una Lazio con Luis Alberto, Milinkovic e Immobile ci starebbe altrettanto bene. E’ solo un’idea, anche perché tutti gli sforzi sono concentrati su David Silva. Fino all’ultimo la Lazio tenterà ogni strada per arrivare al giocatore che vuol far diventare la sua stella. La Lazio ha chiuso per Fares della Spal, con Raiola, procuratore del marocchino si è parlato anche di Bonaventura del Milan.