Lazio, Inzaghi: «La squadra si sta ritrovando»

Simone Inzaghi festeggia la vittoria sul fratello Pippo. e non solo per aver reso più solido il quarto posto della sua Lazio: «Abbiamo dato continuità al successo sul Cagliari, non abbiamo preso gol, abbiamo ritrovato Leiva, che non giocava da 55 giorni, e Luis Alberto, che deve ritrovare la miglior condizione. Sono le nostre prime opzioni sui calci piazzati e ci abbiamo dovuto rinunciare a lungo». Da calcio d'angolo sono infatti arrivate le reti di Luiz Felipe e Lulic, per la rivincita della Lazio e del suo tecnico: «A Bergamo - ha commentato dalla sala stampa del Dall'Ara di Bologna avevamo perso immeritatamente e vi avevo detto che ero sicuro che saremmo ripartiti. Lo stiamo facendo, ma il cammino è ancora lungo. Dobbiamo chiudere bene l'anno a Torino». Simone difende pure il fratello, la cui panchina è sempre meno solida dopo il 2-0 della Lazio (girano con insistenza i nomi De Biasi e Donadoni): «Sono convinto che il Bologna, con l'atteggiamento del secondo tempo di oggi e delle ultime partite si salverà, gli manca un episodio positivo». Mancano pure qualità, certezze e sicurezze. Ai rossoblù e al suo tecnico, in bilico, che chiede rinforzi e si rammarica per la sconfitta: «Abbiamo perso solo per due episodi - dice Filippo Inzaghi -, per due calci piazzati, ma non sono questi i punti che ci mancano. La squadra lotta e si impegna: non fosse così mi farei da parte». Inzaghi spera e crede di poter ancora raddrizzare la barca rossoblù: «Dopo Napoli ci siederemo a un tavolo per decidere il da farsi. Il presidente ha già detto che intende fare», ovvero rinforzare la squadra sul mercato. «Fino ad allora dovremo giocare a testa alta. Dobbiamo farci un esame di coscienza e col lavoro uscire da questa situazione, riportando i tifosi dalla nostra parte». Quei tifosi che oggi hanno fischiato la squadra e contestato la dirigenza del Bologna.

