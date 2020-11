Lazio, Inzaghi recupera Luiz Felipe: il brasiliano interrompe l'isolamento

Via libera anche per Luiz Felipe. Il difensore della Lazio ha ricevuto l’ok dall’Asl e ha interrotto l’isolamento. In mattinata ha raggiunto la clinica Paideia di Roma e si è sottoposto alle visite mediche di idoneità sportiva con il responsabile sanitario del club, il dottor Ivo Pulcini. L’ex salernitana era risultato positivo al Covid-19 due giorni dopo la partita con la Juventus dello scorso 8 novembre. Nel pomeriggio potrà allenarsi con il resto dei compagni, alla vigilia della partita di Champions League contro lo Zenit. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che contro i russi dovrà rinunciare a Milinkovic: il centrocampista si trova in Serbia in isolamento e potrà rientrare in Italia solo quando effettuerà un tampone negativo.

