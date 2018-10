Lazio, Inzaghi prepara il turn over di coppa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesca dal mazzo, Simone Inzaghi. Un po’ per scelta, un po’ per necessità il tecnico della Lazio ricorre al turnover. Forze fresche e menti libere giovedì sera in casa dell’Eintracht Francoforte. In Europa League giocherà chi ha fame di vittoria e finora ha accumulato meno minuti. Sarà una rotazione ragionata. Sotto il profilo tattico, invece, qualcosa potrebbe variare. Il 3-5-2 continua ad essere il modulo più affidabile, ma il 3-4-1-2, sperimentato con il Genoa, è considerata una valida alternativa. Tra i pali tornerà Proto, portiere di coppa: Strakosha, dopo un ripasso dei fondamentali, sarà titolare in campionato con la Fiorentina. In difesa Luiz Felipe è il candidato numero uno per far rifiatare Acerbi. Insieme al brasiliano Bastos e Wallace potrebbero completare il reparto. Radu sarà inserito tra i convocati, ma non partirà dal primo minuto. Sulle fasce Basta a destra e Durmisi a sinistra daranno il cambio a Marusic e Lulic. Nel mezzo c’è abbondanza: Parolo, dopo la prova deludente nel derby, è destinato alla panchina insieme a Leiva. In regia si muoverà Badelj supportato dalle mezzali Murgia e Milinkovic, favoriti per una maglia da titolare su Cataldi e Berisha. Il kosovaro scalpita e sogna l’esordio. Quanto all’attacco, Correa, scalzato Luis Alberto, farà coppia con uno tra Immobile e Caicedo. Gli allenamenti di oggi e la rifinitura di domani scioglieranno gli ultimi nodi.