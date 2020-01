Lazio, Inzaghi in ansia per Correa e Cataldi: si teme stiramento al polpaccio per entrambi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evitare inutili ricadute e puntare dritto verso il derby. Joaquin Correa tiene in ansia Simone Inzaghi. L’attaccante della Lazio, alle prese con un problema al polpaccio dalla trasferta contro il Brescia dello scorso 5 dicembre, non si è allenato neanche oggi a Formello. Al Mario Rigamonti aveva giocato mezzala, sostituendo Luis Alberto. Una prova dispendiosa nel ruolo del Mago, ma superata a pieni voti dal Tucu. Qualità e generosità al servizio della squadra, pagata a caro prezzo. L’ex Siviglia è stato costretto a saltare la sfida dell’Olimpico contro il Napoli e quella contro la Cremonese in Coppa Italia. Il tecnico laziale spera che possa recuperare in vista del match con la Sampdoria, ma al momento le chance sono poche. Si teme uno stiramento. Stesso discorso per Danilo Cataldi. Il centrocampista classe ‘94 prima di Brescia aveva accusato un fastidio al soleo. L’ex Primavera, nonostante il dolore, è stato impiegato in tutte le gare seguenti, fino ad alzare bandiera bianca contro la Cremonese. Nel secondo tempo ha chiesto il cambio per una problema allo stesso muscolo. Un infortunio prevedibile considerando il suo stato di forma. Inzaghi spera che non sia nulla di grave, ma il sospetto è che si tratti di uno stiramento.