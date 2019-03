​Lazio, l’infermeria si svuota: Berisha verso il rientro, oggi i controlli

Ultimo aggiornamento: 15:39

Meritato riposo. La Lazio si gode 48 ore di relax prima di tornare ad allenarsi in vista dell’Inter. Simone Inzaghi ha concesso due giorni liberi ai suoi ragazzi, dopo la vittoria per 4-1 contro il Parma. Un successo che alimenta le ambizioni di Champions League e permette alla squadra di arrivare nel migliore dei modi al match con l’Inter, in programma domenica 31 marzo a San Siro. In realtà per preparare la sfida con i nerazzurri bisognerà aspettare i sette giocatori convocati dalle rispettive nazionali (Strakosha, Bastos, Badelj, Milinkovic, Marusic, Pedro Neto e Immobile) che si affacceranno a Formello solo la prossima settimana. Intanto, arrivano buone notizie dall’infermeria. Berisha, reduce da un lungo stop, prosegue spedito il protocollo riabilitativo verso il rientro in gruppo. In serata verrà sottoposto ad accertamenti e da mercoledì, giorno della ripresa degli allenamenti, dovrebbe tornare agli ordini di Inzaghi.