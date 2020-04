Lazio, Immobile: «La ripresa sarà un nuovo inizio. Voglio battere record Higuain»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Distanti, ma uniti, soprattutto per il sociale. Lo sa bene Ciro Immobile, attaccante della Lazio, che ha partecipato all'evento virtuale "United per l'Italia", la partita a scopo benefico giocata alla console dai campioni della Serie A. Prima del fischio di inizio il capocannoniere del torneo ha svelato le sue sensazioni su un possibile ritorno all’attività sportiva. «Quanto lo stop dovuto al Coronavirus ha cambiato le carte in tavola?», gli chiedono. «Le ambizioni rimangono, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio - spiega Immobile -. Adesso dobbiamo essere bravi a prepararci mentalmente. Avremo dodici partite per continuare a sognare». In attesa di novità sulla ripresa degli allenamenti, il bomber di Torre Annunziata ricorda: «Sarà come un inizio di campionato e sarà difficile, ma ce la metteremo tutta, anche per far tornare il sorriso alla gente». Oltre al sogno scudetto con la Lazio, la punta della Nazionale sogna di eguagliare il record di 36 gol in una sola stagione, stabilito da Higuain nella stagione 2015-16 con la maglia de Napoli: «Mi sto allenando tanto (in casa, ndr) per raggiungere questo obiettivo - ammette l’ex Toro -. Sarebbe bello, vedremo come sarà la situazione dopo questa sosta. Sto dando il massimo».