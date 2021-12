Lazio, Hysaj rischia lo stop a Venezia: Radu insidia Lazzari per un posto da titolare

Si avvicina l’ultima partita ufficiale del 2021 per la Lazio. La chiusura del girone d’andata di Serie A non sarà per niente semplice. La squadra di Sarri sarà ospite del neopromosso Venezia. Al Penzo hanno frenato la Juventus, la Roma e la Fiorentina. Si prevede una gara ostica che preoccupa Sarri per diversi motivi. In primis per il rendimento dei biancocelesti in trasferta (meno di un punto a partita). Poi per le condizioni di Immobile, tuttora in dubbio. Infine per il Comandante potrebbe essersi aggiunta un’altra tegola.

APPROFONDIMENTI CALCIO Lazio, Immobile è ancora un rebus CALCIO Lazio, Milinkovic nel mirino di Sarri e Lotito SERIE A Lazio-Genoa, le foto dell'anticipo della diciottesima...

Hysaj a rischio per il Venezia: problema all’adduttore

In base alle ultime uscite Sarri sembra aver trovato l’assetto definitivo tra porta e difesa. Tra i titolari del reparto arretrato vi è il suo fedelissimo Hysaj. Nei primi mesi in biancoceleste il terzino albanese ha già giocato 22 gare su 24, accumulando 1825 minuti e arrivando a 264 presenze da professionista col Comandante in panchina. Per la nuova Lazio è un punto fisso, eppure col Venezia rischia seriamente lo stop. Lazio-Genoa, minuto 63: a sorpresa entra Radu al posto di Hysaj. L’albanese esce dal campo e si tocca l’adduttore della gamba destra. La vittoria fa passare tutto in sordina, ma gli accertamenti svolti a Formello nella giornata di sabato non sono stati del tutto confortanti. Oggi pomeriggio il terzino non è atteso in gruppo e Sarri inizia a pensare al piano B.

Lazio, ballottaggio Lazzari-Radu in ottica Venezia

Se Hysaj non recupererà in tempo saranno in due a giocarsi il posto. Ovviamente uno è Lazzari. A inizio stagione lo scetticismo nei suoi confronti era stato spazzato momentaneamente via dall’esordio di Empoli con gol. Il primo infortunio al polpaccio contro lo Spezia ha rallentato la sua corsa, la quale dopo quattro mesi sembra giunta al capolinea. Le sole tre partite da titolare in campionato condite dalle tre panchine contro Roma, Atalanta e Genoa e le 3 esclusioni nelle gare clou di Europa League sono state un segnale chiaro: Sarri può fare a meno di Lazzari. L’ex Spal a Venezia potrebbe quindi staccare la 100esima presenza in biancoceleste e allo stesso tempo l’ultima chance prima di essere messo sul mercato. Piace a Torino e Bologna in Italia, ma attenzione anche a Conte per il suo Tottenham.

Chi potrebbe battere sul filo di lana Lazzari per la prossima sfida è Radu. Il veterano è subentrato contro il Genoa sull’out mancino con conseguente spostamento di Marusic a destra. Il numero 26 sogna il secondo gettone di fila. La sua stagione ha numeri non da lui. Solamente 3 presenze per il recordman del club con 415. Un crollo inaspettato quello di Radu nelle gerarchie di formazione, anche se Sarri potrebbe scegliere proprio lui al Penzo. Con Hysaj il tecnico ha trovato maggiore equilibrio difensivo nella sua Lazio. Per questo motivo un terzino statico come il classe ‘86 ad oggi potrebbe essere in vantaggio su uno di spinta come Lazzari per sopperire al forfait dell’albanese. Qualora venisse scelto Radu si tratterebbe della seconda gara da titolare in stagione, sempre in Veneto. Guai però a bissare la prova di Verona.