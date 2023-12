Lazio, è già rifinitura: Sarri pensa al turnover col Genoa in Coppa Italia. Lotito chiede il passaggio del turno

Si avvicina già un'altra sfida per la Lazio. Dopo la vittoria sofferta contro il Cagliari non senza polemiche finali, i biancocelesti saranno chiamati a confermarsi anche nel primo step stagionale in Coppa Italia. La squadra di Sarri infatti scenderà in campo domani alle 21 contro il Genoa. A oltre tre mesi dall'inaspettata vittoria in campionato (0-1) quindi i rossoblù torneranno all'Olimpico, ma stavolta per Mau non saranno contemplati passi falsi, anche perché a richiedere una segnale pure in coppa è stata la società stessa.

Lazio, Sarri pensa al turnover col Genoa

L'obiettivo sarà quindi superare gli ottavi di finale di Coppa Italia e per farlo Sarri è intenzionato ad affidarsi a una Lazio inedita. Tra infortunati e acciacchi vari Mau sta riflettendo sul turnover che partirà dalla porta, visto che uno tra Sepe e Mandas prenderà il posto di Provedel per farlo rifiatare dopo gli ultimi due clean sheet, uno dei quali (col Celtic) ottenuto nonostante la febbre. In difesa Patric e Gila sono le scelte forzate, mentre sulle fasce Lazzari e Marusic potrebbero riposare grazie a Hysaj, tornato dai sintomi influenzali, e Pellegrini, quest'ultimo a secco di minuti da un mese.

Dubbi tra centrocampo e attacco

In attesa di novità dagli esami previsti oggi risulta comunque difficile che venga rischiato Luis Alberto. Al suo posto spazio quindi a Kamada in un centrocampo in cui in cabina di regia dovrebbe toccare a Cataldi (in ballottaggio come al solito con Rovella) e sull'altro lato a uno tra Guendouzi, Vecino o addirittura Basic. Per il croato potrebbe essere l'unica vetrina stagionale. Infine davanti non è esclusa una conferma per Isaksen. Per il centro dell'attacco preme Castellanos con Immobile destinato a rifiatare, mentre l'altro posto sarà di nuovo conteso tra Pedro e Felipe Anderson, visto che Zaccagni è ancora out per la distosione all'anca.

La rifinitura del pomeriggio darà maggiori indicazioni sulle idee di coppa di Sarri.