Lazio, scattano le prove anti Galatasaray. Immobile testa il ginocchio

Archiviato il secondo allenamento settimanale della Lazio. Per i biancocelesti si avvicina una sfida importante come quella contro il Galatasaray. Basterebbe un 1-0 per tornare in campo direttamente a marzo. Per questo motivo bisognerà attendersi una squadra vogliosa di fare risultato. Appuntamento oggi alle ore 15:00 per dare il via alle prove tattiche in vista del match contro i turchi.

TEST PER IMMOBILE – Con grande sorpresa si è visto subito Ciro Immobile in campo. L’attaccante biancoceleste, reduce dal trauma distorsivo con interessamento del legamento collaterale (lieve stiramento), oggi ha svolto una corsetta con gli scarpini. Nonostante Sarri e il suo staff ci stiano andando con i piedi di piombo e non vorrebbero rischiarlo, comunque nel pomeriggio è stato fatto il primo test per valutare la risposta del suo ginocchio. Domattina in base al risveglio post seduta ci saranno ulteriori novità.

LE PRIME PROVE, ASSENTE CATALDI – Intanto in attesa della rifinitura con i 15 minuti aperti ai media di domani, come anticipato: largo ai primi accorgimenti tattici anti Galatasaray. Torello, rapidità e poi due 4-3-3 schierati contrapposti. Presenti quasi tutti nel pomeriggio, compresi i titolari che ieri hanno svolto una seduta differenziata. L’unico assente è stato Danilo Cataldi. Il centrocampista classe ’94 arriva da tre presenze da titolare in una settimana. L’assenza di oggi potrebbe essere un indizio sulla scelta di Leiva giovedì sera anche se domani il prodotto del vivaio biancoceleste è atteso col resto della squadra.