Lazio-Fiorentina, l'omaggio alle vittime del Covid e l'inno intonato dai tifosi sui maxischermi

Sagome di cartone con il volto dei tifosi, effetti sonori e un momento dedicato alle vittime del Covid-19. Attimi emozionanti precedono il fischio di inizio di Lazio-Fiorentina. Sui maxi-schermi dell’Olimpico un video-mosaico di tifosi scandisce il nome dei giocatori al momento della presentazione delle squadre e intona gli inni biancocelesti. «Tu non sarai mai sola» cantano i supporter attraverso il filmato, quasi leggendo la scritta bianca sui seggiolini blu della Tevere. Appena prima dell’inizio dell’incontro c’è spazio anche per la dedica ai morti per il Coronavirus. «Vittime innocenti di un virus maledetto, rimarrete sempre nei cuori di chi vi ama», il messaggio apparso sui tabelloni pubblicitari a bordocampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA